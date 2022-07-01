Моргенштерн планирует вернуться в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом на территории России) заявил о намерении вернуться в РФ, сообщает "Газета.ру".

Музыкант приобрел авиабилет из Праги в Москву. Он также рекомендовал забронировать место в принадлежащем ему ресторане "Кайф".

Ранее ресторан "Кайф", принадлежащий рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом на территории России), оштрафовали на полтора миллиона рублей за продажу спиртного без лицензии.

В ходе проверки алкоголь был найден в большом ассортименте за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и холодильниках, при этом часть продукции была вскрыта.

В суде представитель заведения уточнил, что спиртное продается компанией "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты есть на чеках. Однако, как уточнил представитель департамента торговли и услуг, доказательств арендного использования помещений данной организацией не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ресторана "Кайф".

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.