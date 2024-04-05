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05 апреля, 20:00

Культура

"Кинореквизит": очки, баян, пресса

"Кинореквизит": очки, баян, пресса

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Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске речь пойдет об очках, баяне, советских газетах и журналах.

Где достали очки для Калугиной из "Служебного романа"? Кто стал прототипом Шурика из комедий Леонида Гайдая? Какую модель очков предпочитал Олег Басилашвили? И у кого из советских знаменитостей были самые модные солнцезащитные очки? Как гармонь помогла Николаю Крючкову стать актером? Как снимался эпизод в "Белых росах", в котором Николай Караченцов играл на гармони в гнезде аиста? Сюжеты каких комедий Леонида Гайдая были почерпнуты из газетных заметок и статей? Как журнал "Крокодил" повлиял на карьеру Фаины Раневской? И что жители СССР делали со старыми газетами и журналами?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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