"Звезды советского экрана": Ирина Печерникова

В августе 1971 года вышел новый выпуск журнала "Советский экран". Лицо номера – актриса Ирина Печерникова. Она задумчива. Такой же взгляд был и у ее героини из фильма "Доживем до понедельника". С тех пор как он вышел на экраны, Печерникову стали узнавать многие зрители.

Почему Ирина Печерникова отказалась сниматься у Леонида Гайдая в комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"? Как недовольство актрисы побудило режиссера Станислава Ростоцкого снять еще одну сцену для фильма "Доживем до понедельника"? И как селедка сблизила Печерникову и Иннокентия Смоктуновского?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".