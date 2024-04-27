27 апреля, 17:30Культура
"Звезды советского экрана": Ирина Печерникова
В августе 1971 года вышел новый выпуск журнала "Советский экран". Лицо номера – актриса Ирина Печерникова. Она задумчива. Такой же взгляд был и у ее героини из фильма "Доживем до понедельника". С тех пор как он вышел на экраны, Печерникову стали узнавать многие зрители.
Почему Ирина Печерникова отказалась сниматься у Леонида Гайдая в комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"? Как недовольство актрисы побудило режиссера Станислава Ростоцкого снять еще одну сцену для фильма "Доживем до понедельника"? И как селедка сблизила Печерникову и Иннокентия Смоктуновского?
Подробности – в программе "Звезды советского экрана".