"Кинореквизит": "Москвич", купальник, паспорт

Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь об автомобиле "Москвич", женском купальнике и паспорте гражданина СССР.

Почему первых "Москвичей" в народе называли "слонами" и "Хоттабычами"? Почему автолюбители посмеивались над шефом из "Бриллиантовой руки"? Кто из режиссеров не боялся цензуры и лично выбирал купальники для актрис? Кто из советских актеров 20 лет прожил без паспорта?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Кинореквизит".