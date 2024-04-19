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19 апреля, 20:00

Культура

"Кинореквизит": "Москвич", купальник, паспорт

"Кинореквизит": "Москвич", купальник, паспорт

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Ведущий Владимир Березин рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске пойдет речь об автомобиле "Москвич", женском купальнике и паспорте гражданина СССР.

Почему первых "Москвичей" в народе называли "слонами" и "Хоттабычами"? Почему автолюбители посмеивались над шефом из "Бриллиантовой руки"? Кто из режиссеров не боялся цензуры и лично выбирал купальники для актрис? Кто из советских актеров 20 лет прожил без паспорта?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Кинореквизит".

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