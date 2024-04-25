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25 апреля, 08:40

Культура

"Звезды советского экрана": "Майор "Вихрь"

"Звезды советского экрана": "Майор "Вихрь"

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После выхода фильма "Майор "Вихрь" некоторые зрители захотели поделиться своими впечатлениями с любимым журналом о кино. В марте 1968 года "Советский экран" опубликовал одно из писем, которое начиналось со строчек: "О подвигах советских разведчиков снято немало фильмов, но далеко не каждый из них можно поставить в один ряд с "Майором "Вихрем".

Почему майора Вихря не довелось сыграть Николаю Олялину? За что Вадима Бероева прозвали Фуфовозом? Как отцовский подарок помог Виктору Павлову начать сниматься в кино? И как благодаря "Майору "Вихрю" появился роман "Семнадцать мгновений весны"?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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