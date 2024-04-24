"Звезды советского экрана": лучшие роли Натальи Варлей

Весной 1968 года в советских кинотеатрах все еще крутили фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", хотя премьера состоялась почти год назад. Картина по-прежнему собирала полные залы, некоторые зрители смотрели ее по второму и даже по третьему разу. Советские модницы пытались стать похожими на главную героиню, а актриса, сыгравшая роль Нины, стала секс-символом страны. В итоге исполнительница главной роли Наталья Варлей попала на обложку журнала "Советский экран".

Как актриса чуть не убила Труса, Балбеса и Бывалого? Почему на премьере комедии она рыдала? Как мошенники пользовались ее именем?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".