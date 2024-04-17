Фото: портал мэра и правительства Москвы/Алесандра Липкина

Седьмой краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице с 28 апреля по 4 мая. На портале мэра и правительства Москвы сообщили, что участникам необходимо будет ответить на 20 вопросов о столичной истории и архитектуре.

Утоняется, что мероприятие состоится в онлайн- и офлайн-форматах. Вопросы будут поделены на четыре возрастные категории: от 6 до 11 лет, с 12 до 15, с 16 до 18 и старше 18 лет.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, "Московский код" считается одним из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия. Диктант начали проводить с 2020 года, и за это время число участников превысило 255 тысяч человек.

Он отметил, что в этом году вопросы для принимающих участие в дистанционном формате поделены на возрастные категории: три – для детей, одна – для взрослых

Отмечается, что ситуационный центр города Москвы станет флагманской площадкой диктанта второй год подряд. В нем Емельянов и российская фигуристка Евгения Медведева зачитают вопросы участникам.

Очно присоединиться к мероприятию можно будет в недавно отреставрированном Рязанском трамвайном парке на Новорязанской улице, "Галерее" на Елоховском, Культурном центре "ЗИЛ", павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ, Музее Москвы, Музее-театре "Булгаковский дом", Культурном центре Андрея Вознесенского, Доме культуры "Гайдаровец" и других местах.

Учебные заведения столицы также станут площадкой для проведения диктанта. Так, свои двери откроют Московский политехнический университет, Университет правительства Москвы, Международная академия бизнеса и управления, университет "Синергия", Колледж министерства иностранных дел РФ, Российский государственный социальный университет и другие.

Для того чтобы принять участие в диктанте, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Узнай Москву" и выбрать одну из площадок.

Кроме того, горожане могут проверить свои знания онлайн на портале "Узнай Москву" и в проекте "Активный гражданин". За каждый правильный ответ будет начисляться пять баллов, которые участники смогут обменять на сайте "Миллион призов".

Ведущими онлайн-события выступят артистка театра и кино Анастасия Панина, генеральный директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, телеведущий Павел Занозин, основательница центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и другие.

Победителям краеведческого диктанта вручат памятные призы, а также подарки от партнеров акции, среди которых павильоны ВДНХ, Московский театр "Школа современной пьесы", олимпийский комплекс "Лужники", Музей Победы, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, музей-заповедник "Царицыно" и другие.

До этого столичных жителей пригласили принять участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант", которая пройдет 20 апреля на ВДНХ. Начало диктанта назначено на 14:00 в Музее славянской письменности "Слово" и павильоне "Рабочий и колхозница". Для диктанта выбрали текст писательницы Анны Матвеевой. В музее его будет читать историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин, в павильоне – кинокритик Егор Москвитин.