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Новости

29 апреля, 13:30

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Собянин: больше 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет

Собянин: больше 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет

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С 2014 года в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров. В обновленных театрах используют проекторы и мультимедийные экраны, а также создают студии звукозаписи, которые помогают создавать яркие спектакли. О том, какие работы ведутся на данный момент, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В частности, в порядок приводят Центр театра и кино на Поварской улице. В здании оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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