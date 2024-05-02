Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Валерия Гергиева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил с днем рождения советского и российского дирижера, гендиректора Большого театра Валерия Гергиева. В своем телеграм-канале мэр отметил большой вклад народного артиста в развитие искусства.

Гергиев прославился своим талантом не только в России, но и в других странах, подчеркнул Собянин.

"Созданный и руководимый им Московский пасхальный фестиваль – один из самых ярких и популярных музыкальных форумов столицы. Пусть его вдохновенное творчество и впредь находит воплощение в замечательных проектах, дарит поклонникам радость и добро", – добавил он в публикации.

Мэр также пожелал деятелю искусства творческих успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Он подчеркнул, что творчество актрисы является неотъемлемой частью отечественного искусства, обогащает культурное пространство Москвы и радует зрителей.

