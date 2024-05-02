02 мая, 09:21Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Валерия Гергиева
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил с днем рождения советского и российского дирижера, гендиректора Большого театра Валерия Гергиева. В своем телеграм-канале мэр отметил большой вклад народного артиста в развитие искусства.
Гергиев прославился своим талантом не только в России, но и в других странах, подчеркнул Собянин.
"Созданный и руководимый им Московский пасхальный фестиваль – один из самых ярких и популярных музыкальных форумов столицы. Пусть его вдохновенное творчество и впредь находит воплощение в замечательных проектах, дарит поклонникам радость и добро", – добавил он в публикации.
Мэр также пожелал деятелю искусства творческих успехов, здоровья и благополучия.
Ранее Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Он подчеркнул, что творчество актрисы является неотъемлемой частью отечественного искусства, обогащает культурное пространство Москвы и радует зрителей.
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