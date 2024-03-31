Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингарев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Владимира Винокура. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На протяжении полувека ваши яркие юмористическо-пародийные шоу собирают полные концертные залы поклонников, которые любят вас за огромный талант, артистизм и чувство юмора. Эстрадные монологи в вашем неподражаемом исполнении вошли в золотую коллекцию разговорного жанра", – говорится в телеграмме мэра.

Собянин также пожелал артисту реализовать все свои творческие планы.

Владимир Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. В 1963–1967 годах он учился в Курском монтажном техникуме. С 1964-го начал заниматься на вечернем дирижерско-хоровом отделении музыкального училища.

До этого мэр поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Собянин подчеркнул, что творчество актрисы является неотъемлемой частью отечественного искусства, обогащает культурное пространство Москвы, дарит зрителям радость и добро.