Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ларису Голубкину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил мэр, творчество Голубкиной является неотъемлемой частью отечественного искусства, обогащает культурное пространство Москвы, дарит зрителям радость и добро.

"Желаю Вам, уважаемая Лариса Ивановна, бодрости духа, здоровья, благополучия, творческого и жизненного долголетия", – отметил мэр.

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. Впервые актриса появилась на экране в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". После окончания ГИТИСа Голубкина стала актрисой Центрального академического театра Российской армии.

Актриса исполняла роли в таких фильмах, как "Дайте жалобную книгу", "Освобождение", "Трое в лодке, не считая собаки".

Ранее мэр Москвы поздравил с днем рождения художественного руководителя московского Театра на Малой Ордынке народного артиста России Евгения Герасимова.