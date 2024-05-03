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03 мая, 08:00

Культура

Выставка "Античность. Система координат" открылась в парке "Зарядье"

Выставка "Античность. Система координат" открылась в парке "Зарядье"

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В медиацентре парка "Зарядье" открылась выставка "Античность. Система координат". В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства XVI–XIX веков, авторы которых вдохновлялись эпохой античности.

Также москвичей приглашают в парк "Сокольники" полюбоваться большим розарием. Он работает ежедневно, кроме понедельника. В начале каждой недели в мае специалисты будут приводить цветник в порядок: заниматься подрезкой, пересадкой и обработкой растений.

Куда еще сходить в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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