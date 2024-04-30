Фестиваль "Военной полевой кухни" проходит в Музее техники Вадима Задорожного в Москве

В Музее техники Вадима Задорожного в Москве пройдут спортивные эстафеты, квесты, розыгрыши призов и мастер-классы. В рамках фестиваля "Военной полевой кухни" организаторы составили меню на основе архивных материалов и приготовили блюда в современной интерпретации.

А на 60 площадках столицы развернулся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". В культурную программу вошли лекции, мастер-классы для детей и открытые кулинарные шоу.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.