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30 апреля, 10:45

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Фестиваль "Военной полевой кухни" проходит в Музее техники Вадима Задорожного в Москве

Фестиваль "Военной полевой кухни" проходит в Музее техники Вадима Задорожного в Москве

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В Музее техники Вадима Задорожного в Москве пройдут спортивные эстафеты, квесты, розыгрыши призов и мастер-классы. В рамках фестиваля "Военной полевой кухни" организаторы составили меню на основе архивных материалов и приготовили блюда в современной интерпретации.

А на 60 площадках столицы развернулся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". В культурную программу вошли лекции, мастер-классы для детей и открытые кулинарные шоу.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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