Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша ранила сотрудника зоопарка, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

По ее словам, это произошло во время игры. Она также показала фото пострадавшего сотрудника зоосада. Судя по ним, панда травмировала его руку и живот.

"Многие спрашивают, почему мы Катюшу не тискаем. Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасны", – написала Акулова.

Ранее сообщалось, что панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, уедет в Китай максимум в четыре года. Уже там решат ее дальнейшую судьбу. Не исключается, что дома ей будут искать жениха.

В первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке панду посетили более 40 тысяч человек. До этого Катюша и ее мать Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей, которые пришли посмотреть на Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую панду.

