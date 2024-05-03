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03 мая, 12:00

Культура

Дирижер Фабио Мастранджело рассказал, какой репертуар исполняет с оркестром

Дирижер Фабио Мастранджело рассказал, какой репертуар исполняет с оркестром

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Итальянский дирижер Фабио Мастранджело живет в России 23 года. Он является худруком Санкт-Петербургского музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и главным дирижером симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

Музыканты под его руководством исполняют "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова в стиле блюз, а также "Венгерскую рапсодию № 2" Ференца Листа в переложении для симфонического оркестра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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