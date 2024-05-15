"Звезды советского экрана": Всеволод Сафонов

В феврале 1973 года редакция журнала "Советский экран" приготовила большое интервью с актером Всеволодом Сафоновым. Фильм "Белорусский вокзал" с ним в главной роли потряс зрителей всего СССР. В память врезалась интеллигентность, вдумчивость и сдержанность Сафонова, который мог играть одними глазами.

Почему Всеволод Сафонов плакал после окончания съемок "Белорусского вокзала"? Какое условие поставила ему Эльза Леждей перед свадьбой? Как Сафонов столкнул лбами Лидию Федосееву, Маргариту Кошелеву и Людмилу Крылову? И какое блюдо он полжизни мечтал попробовать? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

