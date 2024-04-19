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19 апреля, 19:10

Культура

"Мой район": проект "Уличный артист"

"Мой район": проект "Уличный артист"

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Проект "Уличный артист" существует с ноября 2016 года. Тогда он назывался "Уличный музыкант". Принимать участие в нем могли только музыканты, для которых было доступно 11 городских площадок. В 2018 году проект переименовали, появилась еще 31 площадка, а возможность выступать на них, благодаря открытой системе онлайн-бронирования, получили представители всех направлений искусства.

"Уличный артист" – это городской проект, предоставляющий всем творческим жителям и гостям города равные возможности легально выступать на улицах столицы. Достаточно просто выбрать и забронировать желаемую площадку.

Подробнее – в программе "Мой район".

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культурагородвидеоЕвгений Додолев
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