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17 мая, 13:45

Культура

Актер Денис Шведов рассказал, почему много лет не смотрел свои работы

Актер Денис Шведов рассказал, почему много лет не смотрел свои работы

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В ходе интервью актер Денис Шведов рассказал, почему много лет не смотрел свои фильмы и кто его заставил поменять это решение. Также он рассказал о традиции, которая возникла благодаря сыну.

Помимо этого, Шведов поделился, что изменилось в восприятии собственных работ в кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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