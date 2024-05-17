17 мая, 13:45Культура
Актер Денис Шведов рассказал, почему много лет не смотрел свои работы
В ходе интервью актер Денис Шведов рассказал, почему много лет не смотрел свои фильмы и кто его заставил поменять это решение. Также он рассказал о традиции, которая возникла благодаря сыну.
Помимо этого, Шведов поделился, что изменилось в восприятии собственных работ в кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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