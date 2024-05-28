Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 13:45

Культура

"Сити": Театр Терезы Дуровой представил спектакль "Моцарт и Сальери. Версия"

"Сити": Театр Терезы Дуровой представил спектакль "Моцарт и Сальери. Версия"

"Звезды советского экрана": Всеволод Ларионов

"Мой район": дом страхового общества "Россия". Красносельский район

"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 2

Новости мира: фермеры привезли муляжи коров с флагами к зданию Европарламента в Брюсселе

Ретроспективу Булата Окуджавы подготовили в кинотеатре "Иллюзион" в Москве

Новая выставка откроется в Еврейском музее и центре толерантности 28 мая

Новости часа: благодаря цифровизации в библиотеках Москвы появились электронные каталоги

Мэр Москвы поблагодарил библиотекарей за труд и развитие библиотечного дела

Собянин: цифровизация открывает новые возможности для московских библиотек

Театр Терезы Дуровой представил московской публике премьеру музыкальной драмы "Моцарт и Сальери. Версия". Режиссером выступила сама Тереза Дурова. Спектакль основан на пьесе Александра Пушкина.

А на Малой сцене Театра имени Гоголя состоялась премьера спектакля "Шинель" режиссера Арины Бессергеневой. В постановке раскрывается тема "маленького человека" через призму современного мира.

Подробности – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика