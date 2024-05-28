28 мая, 13:45Культура
"Сити": Театр Терезы Дуровой представил спектакль "Моцарт и Сальери. Версия"
Театр Терезы Дуровой представил московской публике премьеру музыкальной драмы "Моцарт и Сальери. Версия". Режиссером выступила сама Тереза Дурова. Спектакль основан на пьесе Александра Пушкина.
А на Малой сцене Театра имени Гоголя состоялась премьера спектакля "Шинель" режиссера Арины Бессергеневой. В постановке раскрывается тема "маленького человека" через призму современного мира.
Подробности – в программе "Сити".