"Сити": Театр Терезы Дуровой представил спектакль "Моцарт и Сальери. Версия"

Театр Терезы Дуровой представил московской публике премьеру музыкальной драмы "Моцарт и Сальери. Версия". Режиссером выступила сама Тереза Дурова. Спектакль основан на пьесе Александра Пушкина.

А на Малой сцене Театра имени Гоголя состоялась премьера спектакля "Шинель" режиссера Арины Бессергеневой. В постановке раскрывается тема "маленького человека" через призму современного мира.

Подробности – в программе "Сити".