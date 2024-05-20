"Сити": премьера спектакля "В чужом пиру похмелье" прошла в Малом театре

В Москве в Малом театре состоялась премьера спектакля "В чужом пиру похмелье" по пьесе Александра Островского. Ее поставила победительница режиссерской лаборатории "Постигая Островского" Ланьбо Цзяо. Ближайшие показы спектакля состоятся 30 мая и 16 июня.

А в Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Волки и овцы" также по произведению Александра Островского. Ближайший показ постановки состоится 31 мая.

Подробности – в программе "Сити".