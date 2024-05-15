Театр Российской армии поменяет режим работы осенью

Фото: Москва 24/Максим Денисов

С 18 сентября Центральный академический Театр Российской армии расширит свой режим работы на дневное время. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора учреждения Милену Авимскую.

"Наш 95-й сезон мы посвятим новой форме взаимодействия со зрителем. Нам очень хочется открыть двери нашего театра для зрителей. Не только в 18:00 перед началом спектакля, но и открыть их днем", – сказала Авимская.

Так, культурное заведение начнет работать с 12:00. Гости смогут зайти в музей, кафе, посмотреть ретроспективу театра или посетить мастер-клуб. Помимо этого, по словам Авимской, в учреждении также планируют проводить фестивали и конкурсы.

Ранее москвичам напомнили о ежегодной акции "Ночь в музее", которая пройдет в столице 18 мая. В рамках мероприятия культурные центры Москвы подготовят свыше 450 событий. Для жителей и гостей города проведут экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты, лекции и кинопоказы. Уточняется, что все мероприятия бесплатные.

