"Сити": спектакль "Севильский цирюльник" покажут 7 и 20 июня в театре им Вахтангова

В Москве в театре имени Евгения Вахтангова покажут спектакль "Севильский цирюльник" 7 и 20 июня. Режиссером выступил Геннадий Шапошников. В основе спектакля о похождениях Фигаро лежит одноименное произведение Пьера Бомарше.

Между тем в Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Волки и овцы". Он основан на одноименном произведении Александра Островского, его поставил режиссер Антон Непомнящий. Ближайший показ пройдет 31 мая.

Подробности – в программе "Сити".