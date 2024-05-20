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20 мая, 16:45

Культура

"Сити": спектакль "Севильский цирюльник" покажут 7 и 20 июня в театре им Вахтангова

"Сити": спектакль "Севильский цирюльник" покажут 7 и 20 июня в театре им Вахтангова

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В Москве в театре имени Евгения Вахтангова покажут спектакль "Севильский цирюльник" 7 и 20 июня. Режиссером выступил Геннадий Шапошников. В основе спектакля о похождениях Фигаро лежит одноименное произведение Пьера Бомарше.

Между тем в Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Волки и овцы". Он основан на одноименном произведении Александра Островского, его поставил режиссер Антон Непомнящий. Ближайший показ пройдет 31 мая.

Подробности – в программе "Сити".

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