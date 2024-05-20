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20 мая, 11:45

Культура

Руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман рассказал о роли режиссера в театре

Руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман рассказал о роли режиссера в театре

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В понедельник, 20 мая, в московском музыкальном театре "Геликон-опера" стартует VI международный конкурс молодых оперных режиссеров "Нано-опера".

Как изменилась аудитория за последнее время и какую роль в продвижении постановок играет режиссер? Об этом рассказал художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

Большое интервью с режиссером выйдет в понедельник, 20 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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