Музей русского импрессионизма подготовил программу для участников акции "Ночь музеев"

Музей русского импрессионизма подготовил выставку, мастер-классы и концерт для участников акции "Ночь музеев", которая стартовала в Москве. Столичные театры, культурные и выставочные пространства, галереи и музеи будут работать для всех посетителей до поздней ночи.

Также в Пушкинском музее в Галерее искусств стран Европы и Америки проведут тематические экскурсии. В том числе расскажут о фотографии и живописи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.