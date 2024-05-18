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18 мая, 18:30

Культура

Музей русского импрессионизма подготовил программу для участников акции "Ночь музеев"

Музей русского импрессионизма подготовил программу для участников акции "Ночь музеев"

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Музей русского импрессионизма подготовил выставку, мастер-классы и концерт для участников акции "Ночь музеев", которая стартовала в Москве. Столичные театры, культурные и выставочные пространства, галереи и музеи будут работать для всех посетителей до поздней ночи.

Также в Пушкинском музее в Галерее искусств стран Европы и Америки проведут тематические экскурсии. В том числе расскажут о фотографии и живописи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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