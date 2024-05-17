Актер Денис Шведов рассказал об увлечении ездой на мотоциклах

С наступлением теплого сезона продюсеры любого кинопроекта, по словам актера Дениса Шведова, начинают за него беспокоиться. Все потому что летом он ездит исключительно на мотоцикле. За руль автомобиля Шведов садится только зимой и в курсе всех особенностей байкерской жизни.

Большое интервью с актером выйдет в пятницу, 17 мая, в эфире телеканала Москва 24.