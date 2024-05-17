17 мая, 14:45Культура
Актер Денис Шведов рассказал об увлечении ездой на мотоциклах
С наступлением теплого сезона продюсеры любого кинопроекта, по словам актера Дениса Шведова, начинают за него беспокоиться. Все потому что летом он ездит исключительно на мотоцикле. За руль автомобиля Шведов садится только зимой и в курсе всех особенностей байкерской жизни.
Большое интервью с актером выйдет в пятницу, 17 мая, в эфире телеканала Москва 24.
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