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09 сентября, 23:00

Культура

"Геликон-опера" приняла участие в Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке

"Геликон-опера" приняла участие в Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке

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Московский музыкальный театр "Геликон-опера" отправился на Международный фестиваль музыки и танца в Бангкок. В Таиланде на сцене культурного центра артисты исполнили оперу "Аида" Джузеппе Верди в постановке Дмитрия Бертмана.

Сам режиссер присутствовать не смог, однако его спектакль 2 тысячи зрителей встретили бурными овациями. Все билеты были распроданы задолго до начала фестиваля. Из-за плотного графика труппа смогла дать только одно представление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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