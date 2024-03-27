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27 марта, 16:00

Культура

Обнаруженную в храме Василия Блаженного старинную икону отправят на реставрацию

Обнаруженную в храме Василия Блаженного старинную икону отправят на реставрацию

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Старинную икону, которую обнаружили в храме Василия Блаженного, отправят на реставрацию. Ожидается, что она продлится несколько лет. За это время специалисты смогут установить, действительно ли это тот образ, который находился в снесенной Спасской часовне Московского Кремля.

По одной из версий, ранее святыню спрятали в Покровском соборе в период антирелигиозных кампаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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