Обнаруженную в храме Василия Блаженного старинную икону отправят на реставрацию

Старинную икону, которую обнаружили в храме Василия Блаженного, отправят на реставрацию. Ожидается, что она продлится несколько лет. За это время специалисты смогут установить, действительно ли это тот образ, который находился в снесенной Спасской часовне Московского Кремля.

По одной из версий, ранее святыню спрятали в Покровском соборе в период антирелигиозных кампаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.