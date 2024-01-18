Более 1,4 тыс спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 1,4 тысячи спасателей, пожарных и добровольцев, оснащенных специализированной техникой и средствами спасения, будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты ведомства подготовили 42 места для крещенских купаний. Из них 11 – в ТиНАО, девять – в Северо-Западном, пять – в Восточном и столько же в Юго-Западном административных округах.

Их оборудовали поручнями для спуска и подъема, деревянными настилами, пунктами обогрева и питания, средствами спасения, передвижными туалетами, а также обеспечили освещением. На площадках создали 49 майн и 10 купелей, подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Отмечается, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах уже обследовали дно водоемов в местах, отведенных для купаний. Проруби в целях безопасности расположили недалеко от берега.

В сообщении подчеркнули, что зимой регулярно измеряется толщина льда на водной акватории. Соответствующие исследования сделали и в преддверии Крещения. Толщина льда на всех точках больше необходимых 25 сантиметров.

Спасатели будут будут сопровождать людей к проруби и обратно, следить за находящимися в водоемах, заключили в комплексе.

В ночь на Крещение в Москве будет работать 61 маршрут наземного транспорта. Некоторые из них будут перевозить пассажиров до 03:00, другие – всю ночь, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В МЧС РФ рекомендовали тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, делать это, соблюдая правила безопасности. Купаться на открытых площадках не советовали людям с хроническими заболеваниями дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Категорически запрещено окунаться в прорубь беременным.

Площадки для крещенских купаний оборудовали в столице