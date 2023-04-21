Многие мусульмане в Москве получили дополнительный выходной день на Ураза-байрам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Многие мусульмане, работающие в частных организациях Москвы, получили дополнительный выходной в пятницу, 21 апреля, по случаю праздника Ураза-байрам, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России, свое свободное время они проводят в мечетях.

"Как раз сейчас на пятничный намаз в Московской соборной мечети собираются, будет опять очень много людей, поскольку во многих организациях, где работает значительное число мусульман, это в том числе торговые площадки какие-то, – просто всех отпустили, сделали дополнительный выходной", – пояснили в ДУМ.

Как считают в организации, это хорошее решение для многоконфессиональной Москвы и его можно только приветствовать.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. Каждый год дата праздника определяется согласно астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступил 21 апреля и продлится три дня.

Как сообщалось ранее, религиозный праздник в Москве отметят в мечетях, парке "Сокольники" и спортцентре "Москва". В Московской области для проведения мероприятий выделили 48 мест.

