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Столичным автомобилистам напомнили о перекрытии движения на ряде улиц из-за праздника Ураза-байрам 21 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"В городе закрыт проезд для транспорта на ряде улиц: с 00:01 до 11:00 – на улице Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также в Капельском переулке; с 04:00 до 11:00 – на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском переулках", – отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что 21 апреля с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах ограничений. Нельзя будет парковаться на участке улицы Хачатуряна в каждом направлении с 04:00 до 11:00, а также на улице Минской, на съездах с проспекта Генерала Дорохова с 07:00 до 08:00.

В столичном Дептрансе попросили автомобилистов обращать внимание на знаки и планировать маршрут, учитывая ограничения.

Кроме того, на станциях Московского метрополитена, расположенных вблизи мечетей, 21 апреля возможны ситуативные ограничения на вход и выход. В столичном Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Ранее сообщалось, что мусульмане отпразднуют один из главных праздников в исламе Ураза-байрам. Верующие соберутся в московских мечетях, парке "Сокольники" и спортцентре "Москва". Помимо этого, в Московской области для проведения мероприятий выделили 48 мест. Также утром будет вестись прямая трансляция праздничных богослужений на телеканалах и в социальных сетях.

Ураза-байрам является одним из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. Ежегодно дата празднования определяется по астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня.

