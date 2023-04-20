Москвичей предупредили о возможных ограничениях на вход и выход из метро 21 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На станциях Московского метрополитена, расположенных вблизи мечетей, 21 апреля возможны ситуативные ограничения на вход и выход, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с празднованием мусульманами Ураза-байрам. Пассажиров в связи с этим призвали быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. Каждый год дата праздника определяется согласно астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня.

Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе проспекта Мира в связи с празднованием Ураза-байрам. Улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков будут закрыты 21 апреля с 00:01 до 11:00.