Схема движения транспорта временно изменится в шести округах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Схема движения транспорта изменится в ближайшие дни в нескольких округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в связи с проведением Московского кинофестиваля 20 и 27 апреля полностью перекроют движение на нескольких участках в районе Пушкинской площади.

Проехать нельзя будет по Большому Путинковскому переулку – от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, по улице Малая Дмитровка – от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка и по Пушкинской площади – от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара. Там также нельзя будет припарковать автомобиль.

С 19 до 21 апреля и с 26 до 28 апреля в Большом Путинковском переулке – от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка закроют левую полосу движения. Для участников мероприятия организуют правый поворот с Тверской улицы на Большой Путинковский переулок с 14:30 20 апреля до 01:00 21 апреля.

В связи с празднованием мусульманами Уразы-байрам, 21 апреля ограничения введут на следующих участках:

с 00:01 до 11:00 движения не будет на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также на участках Капельского и Выползова переулков;

с 07:00 до 08:00 проехать не получится на участке Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова;

с 04:00 до 11:00 ограничат движение по участку Большой Татарской улицы, а также Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков;

с 05:00 до 10:00 ограничат участок улицы Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова.

Помимо этого, в ночь с 19 на 20 апреля перекроют проезд по внешней стороне МКАД – от Минского до Новорязанского шоссе, участке от дома 3, корпуса 1 на Новорязанском шоссе до МКАД, Волгоградском проспекте – от МКАД до Третьего транспортного кольца и Проектируемом проезде № 3502. Перекрытия будут действовать до 02:00.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на нескольких столичных улицах в ночь на 20 апреля в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади. Водителям автотранспорта рекомендовали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Помимо этого, в ГИБДД призвали автомобилистов следовать предписаниям знаков и сотрудников ДПС.