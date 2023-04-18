15:42Транспорт
Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы для подготовки к параду Победы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение транспорта ограничат на нескольких столичных улицах в ночь на 20 апреля в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
В период с 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля движение транспорта будет ограничено:
- по внешней стороне МКАД: от Минского шоссе до Новорязанского шоссе;
- по Новорязанскому шоссе: от первого корпуса дома № 3 до МКАД;
- по Волгоградскому проспекту: от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК);
- по Проектируемому проезду № 3502.
Водителям автотранспорта рекомендовали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Помимо этого, в ГИБДД призвали автомобилистов следовать предписаниям знаков и сотрудников ДПС.
В ночь на вторник, 18 апреля, специалисты комплекса столичного городского хозяйства приступили к нанесению желтой разметки на участке Тверской улицы для репетиции парада Победы. После завершения работ разметка появится на участке от Триумфальной площади до Моховой улицы. В связи с планируемыми работами водителям рекомендовали ознакомиться с возможными ограничениями движения.
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