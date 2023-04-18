Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы для подготовки к параду Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта ограничат на нескольких столичных улицах в ночь на 20 апреля в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В период с 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля движение транспорта будет ограничено:

по внешней стороне МКАД: от Минского шоссе до Новорязанского шоссе;

по Новорязанскому шоссе: от первого корпуса дома № 3 до МКАД;

по Волгоградскому проспекту: от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК);

по Проектируемому проезду № 3502.

Водителям автотранспорта рекомендовали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Помимо этого, в ГИБДД призвали автомобилистов следовать предписаниям знаков и сотрудников ДПС.

В ночь на вторник, 18 апреля, специалисты комплекса столичного городского хозяйства приступили к нанесению желтой разметки на участке Тверской улицы для репетиции парада Победы. После завершения работ разметка появится на участке от Триумфальной площади до Моховой улицы. В связи с планируемыми работами водителям рекомендовали ознакомиться с возможными ограничениями движения.

