Песков уверен, что альтернативные форматы акции "Бессмертный полк" будут востребованы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что альтернативные форматы акции "Бессмертный полк" будут востребованы среди россиян не менее, чем очное шествие.

"То, что альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", – сказал представитель Кремля.

При этом, как уточнил Песков, он не осведомлен, будет ли принимать участие в акции Владимир Путин.

Ранее стало известно, что традиционное шествие "Бессмертный полк" не состоится в России в 2023 году.

Заменить очный формат шествия сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева предложила альтернативными вариантами. Например, все желающие смогут принять участие в акции, разместив фото родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

При этом парад Победы, как сообщалось до этого, традиционно состоится на Красной площади 9 мая. Участие в нем примут более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

