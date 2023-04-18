12:48Общество
Песков уверен, что альтернативные форматы акции "Бессмертный полк" будут востребованы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что альтернативные форматы акции "Бессмертный полк" будут востребованы среди россиян не менее, чем очное шествие.
"То, что альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", – сказал представитель Кремля.
При этом, как уточнил Песков, он не осведомлен, будет ли принимать участие в акции Владимир Путин.
Ранее стало известно, что традиционное шествие "Бессмертный полк" не состоится в России в 2023 году.
Заменить очный формат шествия сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева предложила альтернативными вариантами. Например, все желающие смогут принять участие в акции, разместив фото родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.
При этом парад Победы, как сообщалось до этого, традиционно состоится на Красной площади 9 мая. Участие в нем примут более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.
Традиционного очного шествия "Бессмертного полка" не запланировано в РФ в этом году
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