Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", – говорится в сообщении.

Журналисты смогут получить аккредитацию только на официальном сайте Кремля. Бейдж для представителей СМИ будет действовать на генеральной репетиции, а также непосредственно на самом параде 9 мая, уточнили в Кремле.

Заявки на аккредитацию будут приниматься от российских СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранных журналистов, которые получили аккредитацию при МИД России.

Пишущие СМИ смогут получить две квоты – один корреспондент и один фотокорреспондент от редакции, телевизионные – одна съемочная группа не более трех человек.

Аккредитация закончится 12 апреля в 12:00 по московскому времени. Заявки, которые поступили позже этого времени, не будут рассматриваться.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади в день 78-й годовщины примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, на мероприятии задействуют 125 единиц вооружения и военной техники.



Новости часа: более 10 тыс военных примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!