Аксенов уточнил, что решение об отмене военного парада на 9 Мая касается только Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Первомайская демонстрация, парад Победы и шествие "Бессмертного полка" на 9 Мая будут отменены только в Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

До этого он заявил, что власти Крыма и Севастополя приняли совместное решение об отмене мероприятий в честь Праздника Весны и Труда, а также Дня победы. Позже губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что решение об отмене мероприятий 9 Мая в регионе пока не принято, пояснив, что подобное право принадлежит Минобороны РФ.

"Решение об отмене праздничной демонстрации 1 Мая, шествия Бессмертного полка и военного парада 9 Мая касается только Республики Крым", – говорится в уточненном сообщении Аксенова.

От проведения военных парадов уже отказались в Белгородской и Курской областях. Там пояснили, что решения приняли с целью обезопасить население, а также для того, чтобы не провоцировать противника скоплением военной техники.



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