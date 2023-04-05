В Белгородской области отказались от проведения парада Победы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об отказе от организации Парада Победы на 9 Мая в регионе из соображений безопасности. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", – сказал Гладков.

При этом, как уточнил губернатор, на ближайшем заседании оперативного штаба региона будет рассмотрен вопрос об организации фейерверка, шествия "Бессмертного полка" и о праздновании 80-летия Прохоровского сражения.

Решения по вопросу мероприятий на 9 Мая будут приняты исходя из оперативной обстановки. Приоритетной в данном вопросе является безопасность местного населения, добавил Гладков.

До этого стало известно, что в Параде Победы на Красной площади в Москве примут участие более 10 тысяч человек. Помимо этого, гости мероприятия смогут увидеть 125 единиц вооружения и военной техники.

Подготовка к параду в честь дня Победы началась в Петербурге

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