Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение перекроют в районе проспекта Мира в связи с празднованием Ураза-байрама 21 апреля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 00:01 до 11:00 21 апреля будут закрыты для движения участки улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Это связано с проведением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что будут полностью перекрыты, а также запрещена парковка на следующих участках:

улица Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта;

улица Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца;

улица Мещанская от Садового кольца до улицы Дурова;

улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца;

Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского;

Выползов переулок от улицы Дурова до дома 10 по Выползовому переулку.

В столичном Дептрансе порекомендовали строить маршруты заблаговременно, учитывая дорожные ограничения.

Ранее в ведомстве рассказали, что во время проведения 45-го Московского Международного кинофестиваля для проезда будут недоступны несколько участков в районе Пушкинской площади. В Дептрансе уточнили, что для участников мероприятия организован правый поворот с Тверской улицы на Большой Путинковский переулок.

