В районе Пушкинской площади ограничат движение на время ММКФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время проведения 45-го Московского Международного кинофестиваля для проезда будут недоступны несколько участков в районе Пушкинской площади. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничения будут действовать с 14:30 20 апреля до 01:00 21 апреля, а также с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля. Движение перекроют на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара, на Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, а также на улице Малой Дмитровке от Настасьинского до Большого Путинковского переулка. Кроме того, там будет запрещена парковка.

Для участников мероприятия организован правый поворот с Тверской улицы на Большой Путинковский переулок, уточнили в департаменте.

45-й Московский Международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля. На мероприятии рассмотрят работы в разных номинациях, включая "Русские премьеры".