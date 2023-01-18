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Московский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 27 апреля

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Московский международный кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля. Прием заявок картин на участие в основном конкурсе уже начался.

ММКФ – второй после Венецианского старейший кинофестиваль в мире. Его первым председателем был Сергей Эйзенштейн. В рамках фестиваля будут рассматривать работы в нескольких номинациях, в числе которых и "Русские премьеры", куда принимают фильмы, произведенные до 1 мая 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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