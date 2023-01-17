Прощание с Инной Чуриковой завершилось в Москве

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилась в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В траурной церемонии приняли участие более тысячи человек. Проститься с актрисой пришли родные и друзья, а также деятели искусств и политики, в том числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг и другие.

Кроме того, Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали венки, выразив соболезнования в связи со смертью Чуриковой.

После прощания и отпевания покойную похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января. О смерти народной артистки СССР сообщили в театре "Ленком".

В связи со смертью актрисы Владимир Путин выразил ее родным и близким соболезнования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава государства адресовал соболезнования в виде телеграммы.



Церемония прощания с Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя

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