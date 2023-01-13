Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 3,5 миллиарда рублей. Эти сведения опубликованы в Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным, общие сборы "Чебурашки" режиссера Дмитрия Дьяченко с начала проката составили 3 528 556 464 рубля. В первый уик-энд сумма кассовых сборов составила 1 372 705 877 рублей, во второй – 1 537 116 844 рубля.

По кассовым сборам "Чебурашка" обошел первую часть "Аватара" 2009 года режиссера Джеймса Кэмерона и стал самым кассовым фильмом за историю отечественного проката. Кроме этого, новый "Чебурашка" обошел по сборам фильм "Холоп", который вышел в кинотеатрах в 2019 году. Последний заработал в прокате 2,8 миллиарда рублей.

Главные роли в фильме "Чебурашка" сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Ранее советский и российский актер Сергей Гармаш рассказал в интервью телеканалу Москва 24 об успехе фильма "Чебурашка". По словам актера, переделать формат истории про легендарного персонажа – это опасно, но авторы много думали, работали и, можно сказать, что оправданно рискнули.

"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории

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