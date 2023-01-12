12 января, 20:23Культура
Гармаш объяснил, уместно ли сравнивать нового "Чебурашку" с классическим мультфильмом
Фото: Москва 24
Советский и российский актер Сергей Гармаш рассказал в интервью телеканалу Москва 24 об успехе фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.
"Те люди, которым пришла в голову эта идея, достаточно серьезно, кропотливо трудились над сценарием, не зря потратили время и деньги… Фильм, конечно, был нужен, об этом говорят цифры. Сколько людей пришли, несмотря на морозы", – сказал Гармаш.
По словам актера, переделать формат истории про легендарного персонажа – это опасно, но авторы много думали, работали и, можно сказать, что оправданно рискнули.
При этом, по мнению артиста, сравнивать старый мультфильм и новый фильм неуместно. Однако надо понимать, что импульс к картине исходил от классической анимации.
Гармаш отметил, что на премьере зал прекрасно встретил нового "Чебурашку", а сам актер был рад реакции зрителей.
Ранее сообщалось, что комедийный фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, обогнав картину "Холоп" режиссера Клима Шипенко. С момента старта показа фильм собрал 3 082 245 827 рублей.
"Чебурашка" собрал больше миллиарда рублей в прокате за первые три дня
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