Гармаш объяснил, уместно ли сравнивать нового "Чебурашку" с классическим мультфильмом

Фото: Москва 24

Советский и российский актер Сергей Гармаш рассказал в интервью телеканалу Москва 24 об успехе фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.

"Те люди, которым пришла в голову эта идея, достаточно серьезно, кропотливо трудились над сценарием, не зря потратили время и деньги… Фильм, конечно, был нужен, об этом говорят цифры. Сколько людей пришли, несмотря на морозы", – сказал Гармаш.

По словам актера, переделать формат истории про легендарного персонажа – это опасно, но авторы много думали, работали и, можно сказать, что оправданно рискнули.

При этом, по мнению артиста, сравнивать старый мультфильм и новый фильм неуместно. Однако надо понимать, что импульс к картине исходил от классической анимации.

Гармаш отметил, что на премьере зал прекрасно встретил нового "Чебурашку", а сам актер был рад реакции зрителей.

Ранее сообщалось, что комедийный фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, обогнав картину "Холоп" режиссера Клима Шипенко. С момента старта показа фильм собрал 3 082 245 827 рублей.

"Чебурашка" собрал больше миллиарда рублей в прокате за первые три дня

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