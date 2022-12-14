Названы популярные российские сериалы 2022 года

Фото: кадр из сериала "Почка"; режиссер – Мария Шульгина; производство – МТС Медиа, "Лук-фильм"

Самым популярным российским сериалом по версии онлайн-кинотеатра Kion стала картина "Почка" с Любовью Аксеновой в главной роли. Об этом сообщает "Афиша Daily".

По данным онлайн-кинотеатра Kion, в топ-5 также попали сериалы "Обоюдное согласие", "Жизнь по вызову", "Капкан на судью" и "Тест на беременность – 3". Кроме того, в список вошли картины "Переговорщик", "Клиника счастья", "Хрустальный", "Нереалити" и "Коса".

При этом самыми ожидаемыми новинками следующего года стали "Почка-2", "Кеша", "Американки", "Комплекс бога", "Меньшее зло", "Единица Монтевидео" и финальный сезон картины "Тест на беременность".

Ранее сообщалось, что новый полнометражный анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет в мировой прокат летом 2023 года. Картина получила название "Как поживаете?". Премьера нового фильма запланирована на 14 июля.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!