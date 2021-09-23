"Звезды советского экрана": Ирина Купченко и Василий Лановой

В сентябрьском номере журнала "Советский экран" за 1978 год любители кино нашли ответ на вопрос, который их мучил уже несколько дней. Дело в том, что накануне состоялась премьера фильма "Странная женщина" с совершенно революционным сюжетом, где героиня меняет мужчин как перчатки. Зрители были в недоумении – это точно советское кино? Наши женщины так не поступают!

Статья в журнале разъясняла: это новый тип отношений, о которых отныне тоже будут снимать кино. А еще, автор колонки "О полноте чувств" успокоил: актеры Ирина Купченко и Василий Лановой, которые в этом фильме расстаются, в жизни – одна из самых крепких актерских супружеских пар.

Почему Василия Ланового чуть не выгнали из института? Какое предательство актер не смог простить своей первой жене Татьяне Самойловой? И с кем закрутился роман у Ирины Купченко во время съемок фильма "Дворянское гнездо"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".