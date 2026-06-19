Набиуллина рассказала, что потеряла голос во время болезни

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что болела простудой. Она также призналась, что на некоторое время потеряла голос.

"И единственное, что я могу сказать – это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", – подчеркнула Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Ранее общественность активно обсуждала отсутствие главы Банка России на ряде важных мероприятий. В частности, она пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

СМИ писали, что у главы Центробанка была тяжелая респираторная инфекция. На фоне больничного Набиуллиной появлялись слухи о возможном переустройстве ЦБ после окончания ее полномочий в июне 2027 года.

Тем не менее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что болезнь председателя регулятора не должна становиться поводом для теорий заговора.