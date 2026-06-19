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19 июня, 14:35

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FT: причиной больничного Набиуллиной стала респираторная инфекция

СМИ назвали возможную причину ухода Набиуллиной на больничный

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Причиной ухода главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на больничный стала тяжелая респираторная инфекция. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, на фоне отсутствия Набиуллиной в российском правительстве якобы обсуждали возможное переустройство ЦБ после окончания ее полномочий в июне 2027 года.

Источники издания рассказали, что среди рассматриваемых вариантов – перераспределение части функций регулятора между несколькими структурами и изменение подхода к борьбе с инфляцией, однако официального подтверждения этой информации нет.

Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и еще несколько мероприятий из-за больничного. Аналитик Андрей Бархота предположил, что долгое отсутствие Набиуллиной на публике могло быть сигналом о скорых переменах в ее карьере.

Однако в пятницу, 19 июня, глава Банка России примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Мероприятие начнется в 15:00.

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