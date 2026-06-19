Набиуллина указала на высокий разброс зарплат в РФ в зависимости от отрасли

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В России наблюдается высокий разброс зарплат в зависимости от отрасли. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, высокая разница в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности свидетельствует о неоднородности экономики. Кроме того, в последние месяцы регулятор зафиксировал приостановку сокращения дефицита кадров в ряде регионов РФ.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

По словам Набиуллиной, Центробанку могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке. Она уточняла, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось.

