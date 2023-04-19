Мусульманский праздник Ураза-байрам отметят в столице 21 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мусульмане отпразднуют один из главных праздников в исламе Ураза-байрам. Верующие соберутся в московских мечетях, парке "Сокольники" и спортцентре "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ранним утром в столице мероприятия пройдут в местах традиционного проведения праздников, а также на специально выделяемых правительством Москвы временных альтернативных местах: в Восточном административном округе города Москвы на территории парка культуры и отдыха "Сокольники", по адресу 5-й Лучевой просек, дом 5А, строение 4; Фестивальная площадь напротив павильона № 2; в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории Центра технических видов спорта "Москва" по адресу Проектируемый проезд, 4386", – говорится в публикации.

В Московской области для проведения мероприятий выделили 48 мест. Помимо этого, утром будет вестись прямая трансляция праздничных богослужений на телеканалах и в социальных сетях.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. Каждый год дата праздника определяется согласно астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня.

Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе проспекта Мира в связи с празднованием Ураза-байрам. Улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков будут закрыты 21 апреля с 00:01 до 11:00.