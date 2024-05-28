Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной откроется 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется для посетителей 30 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"В новом корпусе Третьяковской галереи оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, в административной части расположены реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив", – говорится в сообщении.

В открытом атриуме здания для посетителей будут работать кафе, магазин сувенирной продукции и зоны отдыха. На первом этаже нового корпуса откроется выставка "Вселенная Третьяковской галереи", состоящая из мультимедийных инсталляций "Азбука Третьяковской галереи" и "География Третьяковской галереи". Там же посетители смогут ознакомиться с выставкой "Это музей".

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век". На выставке представили 200 экспонатов Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых. Посетить экспозицию можно до 4 ноября.

